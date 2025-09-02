Скидки
В «Зените» прокомментировали скандальные слова Клаудиньо об отъезде из России

Бывший председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о скандальных словах экс-футболиста петербуржцев Клаудиньо. Ранее в СМИ появились слова бразильца о том, что он покинул Россию из-за конфликта на Украине. За эти высказывания многие эксперты раскритиковали футболиста.

«Я внимательно посмотрел, что именно сказал Клаудиньо и как это потом подали. Это очередной пример, когда слова переворачивают в удобном стиле, чтобы сделать «жареное». Я лично связался с Клаудиньо и получил информацию из его уст. Там прозвучало только то, что с начала специальной военной операции Россия оказалась исключена из европейского футбола. Это печально, и спорить с этим никто не будет», — приводит слова Медведева «Фонтанка».

