39-летний экс-игрок «Реала» подписал контракт с «Пизой»

39-летний испанский защитник Рауль Альбиоль стал футболистом итальянской «Пизы», выступающей в Серии А. В прошлом сезоне Альбиоль выступал за «Вильярреал».

«Необычайное спортивное приключение, которое теперь останавливается под пизанской башней в чёрно-синих цветах пизанского спортивного клуба. Добро пожаловать, Рауль!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

За свою карьеру Альбиоль провёл больше 700 матчей за такие клубы, такие как «Реал», «Наполи», «Валенсия», «Вильярреал» и «Хетафе». Он также выступал за сборную Испании в лучший период её истории, выиграв с командой два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира (2010).