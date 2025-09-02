Скидки
Сычёв ответил, стоит ли «Динамо» увольнять Карпина

Российский экс-футболист Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, стоит ли московскому «Динамо» увольнять Валерия Карпина с поста главного тренера на фоне неудачного старта в новом сезоне. По итогам семи туров Мир РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице.

«Это нужно решать руководству. Динамовские болельщики и руководство клуба после семи туров наверняка хотели находиться в тройке, максимум — в пятёрке, а получилось, что на девятом месте, виной всему пресловутые ожидания… Конечно, они не это хотели увидеть. Когда команда проигрывает, всегда возникают вопросы к тренеру, намного реже к игрокам. Пресса всегда в таких случаях будет нагнетать, потому что это законы жанра. Но я не думаю, что сейчас стоит делать какие-то перемены [менять главного тренера], потому что Валерий Георгиевич всё давно доказал, и к его качествам в тренерском плане не возникает вопросов.

Не бывает так, что пришел новый тренер — и команда сразу начала играть в идеальный футбол. Всё равно нужно время на перестроение. Поэтому тут уже вопросы к руководству: готовы они или не готовы идти на такое решение [как смена главного тренера]. Я думаю, что «Динамо» ещё найдёт свою игру. По составу это очень неплохая команда», — приводит слова Сычева «РБК Спорт».

