Паршивлюк: судя по соперникам сборной, не скажу, что наш футбол находится в изоляции

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мнением о предстоящих матчах сборной России. В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.

— Сложно оценивать перспективы, пока не будет официальных матчей. Все мы ждём возвращения. Но молодые ребята, их фамилии на слуху, в нашем чемпионате показывают, что футбол в России развивается достаточно хорошо. И чем сильнее будут соперники, тем лучше. Латиноамериканские команды очень добротные, технически оснащённые, как и сборная Катара, которая вовсе не подарок. В матчах с ними есть возможность показать себя с хорошей стороны, и подходить к предстоящим играм нужно будет со всей серьёзностью.

— Мы не в изоляции?
— Судя по тому, какие у нас соперники, не скажу, что наш футбол находится в изоляции, — приводит слова Паршивлюка «Матч ТВ».

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года. Российские клубы также отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

