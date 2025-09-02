Медведев раскрыл, почему покинул пост главы «Зенита»

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему покинул свою должность. По его словам, клуб стал показывать не лучшие результаты, поэтому было принято решение устроить «встряску». Сейчас пост главы «Зенита» занял бывший футболист сине-бело-голубых Константин Зырянов.

«В спортивной системе «Газпрома» есть простой принцип: побеждают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Прошлый сезон команда не выполнила задачу, не хватило одного очка. Начало нового чемпионата тоже не задалось, хотя сейчас мы выиграли три матча подряд. Но пятое место — это не то, где должен быть «Зенит». Поэтому и потребовалась встряска», — приводит слова Медведева «Фонтанка».

Также Медведев подчеркнул, что останется в «Зените» на должности советника нового председателя правления.