Кирилл Глебов раскрыл, какие правила в ЦСКА ужесточились при Челестини

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какие изменения в распорядок команды внёс новый главный тренер армейцев Фабио Челестини. Напомним, Челестини возглавил красно-синих этим летом. Ранее главным тренером ЦСКА был Марко Николич.

— Ты говорил, что правила при Челестини в целом ужесточились. Какие именно?

— Только в первое время Фабио притирался ко всем, наблюдал. Был закрыт и настроен на работу. Сейчас всё спокойнее. Из нового — на любой приём пищи должна приходить вся команда. Вот обед в 16:30. При Марко кто-то приходил в 16:20, другие — в 16:40. Сейчас — чётко в назначенное время. Пока вся команда не придёт — остальные сидят и ждут, — приводит слова Глебова Sport24.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар».