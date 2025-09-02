Скидки
«Ювентус» объявил о переходе форварда сборной Бельгии из «РБ Лейпциг»

«Ювентус» объявил о переходе форварда сборной Бельгии из «РБ Лейпциг»
Туринский «Ювентус» объявил о переходе нападающего сборной Бельгии Луа Опенда из немецкого клуба «РБ Лейпциг». Футболист будет выступать за туринцев на правах аренды с обязательством выкупа при определённых условиях.

«Его цифры говорят сами за себя, его энергия заразительна, а его техничность не нуждается в комментарии. Теперь Опенда готов к новому приключению в своей карьере с нами в Турине. Добро пожаловать в «Ювентус», Луа!» — говорится в заявлении на сайте клуба.

В минувшем сезоне Опенда принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

