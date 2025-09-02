Сёмин высказался о ситуации Карпина в «Динамо»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о ситуации московского «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина. Бело-голубые идут на девятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Карпин признался, что готов покинуть «Динамо»? Это было сказано на эмоциях. Во-первых, сразу после пресс-конференции не надо принимать никаких решений. Во-вторых, наверное, ему ещё нужно время на адаптацию, но уж очень много очков потеряно. Задача была совершенно другая — борьба за чемпионство, а сегодня это не получается. Игр не очень много, их становится всё меньше и меньше, а очков не добавляется. Но я думаю, что руководители «Динамо» все вместе разберутся по поводу тренерского штаба», — приводит слова Сёмина «РБК Спорт».