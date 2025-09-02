Гендиректор «Спартака» ответил, планирует ли клуб продлевать контракт с Зобниным

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос по поводу возможной пролонгации контракта с полузащитником Романом Зобниным. Он выступает за красно-белых с 2016 года и успел выиграть с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

— Клуб заинтересован в продлении контракта с Зобниным?

— Этот сезон покажет. Решение будет приниматься ближе к зиме, — приводит слова Малышева интернет-портал «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Роман Зобнин успел сыграть за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, на его счету один забитый мяч. Нынешнее трудовое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года.