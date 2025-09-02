Андрей Канчельскис: как ушёл дедушка Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» исчез

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о текущей ситуации в английском клубе. В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли 15-е место в таблице АПЛ.

«Как ушёл дедушка Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» исчез. Пришли американцы, а им футбол не важен. В наше время руководители переживали за команду, за футбол. А эти — жулики. Сложно ответить, что будет с командой в этом сезоне после трансферного окна, — вопросы надо задавать руководству и тренерскому штабу. По какому принципу они вообще берут игроков? Обидно, что такое происходит. Но мы ничего не можем изменить. Единственное, жаль болельщиков в первую очередь. «МЮ» — клуб с большой, великой историей. А сейчас живёт бездарно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, последний раз клуб становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013, когда командой руководил Алекс Фергюсон.