Медведев назвал топ-3 трансфера, которые он осуществил в «Зените»

Медведев назвал топ-3 трансфера, которые он осуществил в «Зените»
Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал топ-3 трансфера, которые ему удалось осуществить за время работы в петербургском клубе. Он выделил подписания бразильских полузащитников Малкома и Клаудиньо, а также российского хавбека Максима Глушенкова.

«За это время у нас было много успешных входящих и исходящих трансферов. Конечно, в первую очередь стоит вспомнить переход Малкома, а потом и его рекордный уход за огромную сумму в «Аль-Хиляль». При том что в первый и второй год его часто критиковали, на третий он раскрылся во всей красе. Не случайно его признавали лучшим игроком. В этой же линии — Клаудиньо. Ему вообще не понадобилось времени на адаптацию: сразу заиграл блестяще. Его трансфер на выход в «Аль-Садд» тоже получился очень успешным для клуба. Если говорить о российских футболистах, то я бы отметил приход Максима Глушенкова. Он уже показывает себя в отдельных матчах, но я не просто думаю — я знаю, что Максим себя оправдает в полной мере», — приводит слова Медведева «Фонтанка».

