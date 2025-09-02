Андрей Канчельскис назвал команды РПЛ, удивившие на старте сезона

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис назвал команды, которые удивили его в Мир Российской Премьер-Лиге на старте сезона-2025/2026. Он выделил московский «Локомотив» и калининградскую «Балтику». Обе команды набрали по 15 очков за семь стартовых туров чемпионата страны.

«Локомотив» и «Балтика» пока удивляют. Посмотрим, что будет в конце, но сейчас они здорово играют и находятся вверху. На данный момент эти команды я бы выделил. А «Краснодар» обязан подтверждать своё чемпионство, и они сейчас тоже в порядке», — сказал Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.