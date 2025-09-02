«Чемпионат» организовал яркий футбольный праздник для студентов

В конце лета спортивный портал «Чемпионат» провёл собственное мероприятие в манеже Академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова.

Футбольный турнир объединил талантливых футболистов, любителей спорта и болельщиков. На поле встретились команды ведущих вузов России. Звёздный состав участников включал студентов МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и других престижных учебных заведений страны.

Уникальный формат соревнований позволил каждому участнику проявить себя в двух различных дисциплинах. Сначала спортсмены демонстрировали мастерство в динамичном формате 4+1, а затем пробовали силы в классическом формате 7+1. Такой подход позволил участникам раскрыть свой потенциал и получить бесценный опыт игры в разных условиях.

Фото: Чемпионат

Специально оборудованная зона отдыха, включающая в себя площадку для мини-футбола (сабсоккер), настольный футбол (кикер), панна-футбол и современную игровую консоль PlayStation 5, создала идеальные условия для полноценного досуга спортсменов.

Благодаря такому разнообразному развлекательному комплексу участники соревнований получили замечательную возможность не только получить удовольствие от любимых развлечений, но и эффективно восстанавливаться в перерывах между состязаниями, с пользой проводя свободное время.

Официальными партнерами турнира «Молодёжная лига» выступили известный российский бренд воды «GORGI ION» и российская компания по производству спортивной экипировки «Jogel».

Доменик Харзалия, бренд-менеджер спортивного портала «Чемпионат», организатор турнира «Молодёжная лига»: «Турнир проводится уже во второй раз, что сильно радует! Мы прилагаем все усилия, чтобы участникам было комфортно, весело и ребята не чувствовали, что они тратят время впустую из-за большого количество матчей, в ожидании своей игры. Чтобы занять их время пока они отдыхают, мы увеличили нашу зону активности, чтобы ребята проводили время с пользой и не только общались со своей командой, но и играли в сабсоккер, кикер, панна и плейстешн! Уверен, что ценные призы от «Jogel» и «Чемпионата», а также ионизированная вода от «GORGI ION» только усилили незабываемые эмоции игроков и их болельщиков в предпоследний день лета, и позволили им зарядиться мотивацией перед началом учёбы»

В формате 4+1 победителями стали «Физфак», в финале они обыграли команду «Бунтари эконома» из МГУ. Лучшим игроком был признан студент МГУ — Григорий Красюков («Физфак»).

Григорий Красюков, капитан команды «Физфак»: «Организация понравилась: хорошее судейство, приятные призы (ждём билеты на «Спартак»), интересные зоны активностей. В перерыве между матчами поиграли в приставку, настольный и «сидячий» футбол. Отдельное спасибо за то, что мне предоставился шанс сыграть против ФК «Троицк» и увидеть их дерби с «Летним Дождиком» в матче за третье место. Для нашей команды турнир был хорошей возможностью потренироваться перед началом сезона факультетских соревнований. Учитывая наш состав — практически основной, усиленный легендами Ильёй Акунцом и Тимуром Тимербулатовым, при всём уважении к другим участникам изначально рассчитывали на самые высокие места. Расценивали как самого серьёзного соперника «Бунтарей», с которыми встретились в финале. Рады, что удалось получить комфортное преимущество в первом тайме и довести матч до победы!»

Генри Тиков, менеджер по маркетинговым коммуникациям спортивного портала «Чемпионат», организатор турнира «Молодёжная лига»: «Потрясающий турнир и невероятная атмосфера. «Чемпионат» — это не только СМИ. Спортивный портал предоставил возможность насладиться любимым видом спорта, казалось бы, в обычный будничный день. Очень комфортабельные условия: манеж «Спартака», качественное поле, зона отдыха, раздевалки и душевые. Надеюсь, в будущем мы будем продолжать создавать праздник футбола для студентов ведущих вузов Москвы и не только. Рад, что количество желающих принять участие в турнире с каждым разом только увеличивается!»

Итоги «Молодёжной лиги»

Формат 4+1:

1. Физфак (МГУ)

2. Бунтари эконома (МГУ)

3. Летний дождик (МГУ)

Формат 7+1:

1. Соколово (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»)

2. Крейсер Аврора (МГУ)

3. Троицк (МГУ)