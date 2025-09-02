Скидки
Игрок «Акрона» Джаковац сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Сербии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац рассказал о своей адаптации в тольяттинском клубе, а также высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард стал игроком «Акрона» зимой текущего года, перейдя из клуба «Бачка Топола» из сербской Суперлиги.

«Первые месяцы после перехода мне нужно было адаптироваться. Летом я полностью прошёл цикл предсезонной подготовки, и теперь всё идёт хорошо. Доволен своим состоянием и формой. В данный момент всё супер! Мне просто нужно было время, чтобы лучше познакомиться с российским футболом. Первое время было нелегко, ведь РПЛ более сильная лига. Здесь к тебе предъявляют куда больше требований по сравнению с чемпионатом Сербии.

Вообще, в РПЛ довольно трудно забивать, по моим ощущениям команды больше делают ставку на оборону. За матч футболисты точно пробегают больше, чем в Сербии. Да и в целом РПЛ намного сильнее, куда интенсивнее. Так что если говорить про разницу, то в чемпионате России точно больше движения, — сказал Джаковац в эфире «Матч ТВ».

В высшем дивизионе Сербии Джаковац провёл 125 матчей, забив 25 мячей и отдав 15 результативных передач.

