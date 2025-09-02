Скидки
Канчельскис: к сожалению, на данный момент «Спартак» не может бороться за чемпионство

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о шансах «Спартака» на завоевание чемпионского титула Мир РПЛ. После семи туров внутреннего российского первенства красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

«Динамо» и «Спартак» — разочарования старта сезона в РПЛ. Но «Спартак» так и будет за четвёртое-пятое место бороться, я так уже 10 лет говорю. Чего вы ждёте? В этом сезоне будет то же самое, и это закономерно. Обидно, потому что у «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Но все вопросы — к руководству. Сейчас команде нужно будет набирать очки, ведь «Зенит» уже на ходу, а вверху и так будут «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив». «Спартак», к сожалению, не может бороться за чемпионство в данный момент», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

