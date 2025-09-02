Скидки
В «Рубине» назвали претендентов на чемпионство в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал главных претендентов на победу в Мир РПЛ по итогам этого сезона, не упомянув при этом «Локомотив».

«Как оценю старт сезона? Отлично, нормально. Небольшое отставание от первого места? А разве мы должны там быть? Хотеть можно всё что угодно, нужно соответствовать желаниям. Потенциал на первое место есть у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», — приводит слова Рахимова Metaratings.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар».

