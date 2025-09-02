«Целе» объявил о переходе экс-нападающего «Балтики» Лисаковича

Белорусский нападающий Виталий Лисакович перешёл в словенский «Целе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2026 года.

В сезоне-2024/2025 форвард выступал за калининградскую «Балтику», где провёл 36 матчей, забил 10 голов и сделал пять голевых передач. За свою карьеру игрок сборной Беларуси успел поиграть за солигорский «Шахтёр», московский «Локомотив», казанский «Рубин», а также за хорватские «Рудеш», «Вараждин» и «Динамо Загреб-2».

На международном уровне за национальную команду Виталий провёл 26 матчей, в которых отметился шестью голами.