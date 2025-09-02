«Арсенал» объявил о переходе полузащитника в «Гамбург» на правах аренды

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Фабиу Виейры в «Гамбург» на правах аренды, рассчитанной на год.

«Мы желаем Фабио всего наилучшего во время его аренды в немецком «Гамбурге», — написано в сообщении лондонского клуба.

Виейра перешёл в лондонский клуб из «Порту» летом 2022 года. Минувший сезон полузащитник провёл в «Порту», за который выступал на правах аренды. За период выступлений в «Арсенале» Виейра принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

