Защитник «Арсенала» Якуб Кивëр на правах аренды перешёл в «Порту»

Защитник «Арсенала» Якуб Кивëр пополнил состав «Порту» в рамках аренды. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Срок арендного соглашения игрока с португальским коллективом рассчитан на один год.

Кивёр ранее выступал за «Железьярне Подбрезова» и «Жилину» из Словакии, после этого он играл за «Специю», а в 2023 году пополнил состав «Арсенала». В общей сложности защитник провёл за эту команду 68 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Помимо этого, Якуб с 2022 года выступает за национальную команду Польши. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.