Главная Футбол Новости

Ямаль: если футболист говорит, что не хочет выиграть «Золотой мяч», он лжёт

Ямаль: если футболист говорит, что не хочет выиграть «Золотой мяч», он лжёт
Крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём отношении к «Золотому мячу».

«Выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» было бы невероятно круто, а в индивидуальном плане каждый игрок хотел бы получить «Золотой мяч». Любой [футболист], кто говорит вам обратное, лжёт. То, что я попал в число претендентов [на «Золотой мяч»] в 18 лет, дорогого стоит, и я надеюсь, что так и будет продолжаться дальше», — сказал Ямаль в интервью RTVE.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

