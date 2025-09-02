Сборная России U16 объявила состав на товарищеские матчи с командой Беларуси

Сборная России U16 под руководством Владимира Волчека начала учебно-тренировочный сбор, который продлится до 8 сентября. Первую часть сбора команда проведёт в Бронницах, после чего отправится в Минск, где проведёт два матча со сверстниками из Беларуси. Товарищеские встречи состоятся 6 и 8 сентября, сообщает сайт РФС.

Для подготовки к матчам тренерский штаб юношеской сборной России вызвал 22 игрока:

Вратари: Артём Панченко (ЦСКА Москва), Арсений Урбин («Краснодар»).

Защитники: Егор Лемкин, Константин Литвинов, Артем Шпиньков (все – «Динамо» Москва), Иван Ермолаев («Локомотив» Москва), Никита Захаров («Спартак» Москва), Артемий Калянин («Зенит» Санкт-Петербург), Иван Лисовский («Мастер-Сатурн» Егорьевск), Егор Максимов («Родина» Москва), Игорь Кузнецов («Чертаново» Москва).

Полузащитники: Илья Иварлак, Павел Полех, Артём Рогов (все – «Спартак» Москва), Всеволод Рыбалов, Матвей Самойлов (оба – «Краснодар»), Егор Потапенко, Александр Юдин (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Рамиль Гайнуллин («Чертаново» Москва), Артём Лисовский («Мастер-Сатурн» Егорьевск).

Нападающие: Кирилл Косарев («Локомотив» Москва), Иван Жунаев («Динамо» Москва).

Сборные России и Беларуси, составленные из игроков 2009 года рождения, встречались между собой три раза: дважды побеждали россияне, один раз — белорусы.