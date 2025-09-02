Наумов: разочаровывает «Локомотив» — команда наступает на одни и те же грабли

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил, почему железнодорожники разочаровывают его.

«К сожалению, меня очень сильно разочаровывает «Локомотив». Команда наступает на одни и те же грабли и не делает никаких выводов. Клуб вёл со счётом 2:0, отдал инициативу и прижался к своим воротам. А прижимаетесь вы с какими командами? С «Ростовом», у которого явно не ладится игра, и с «Крыльями», у которых тоже не всё гладко. Со слабыми соперниками «Локомотив» почему-то начинает отходить назад и пытается защитить счёт 2:0. Надо идти вперёд, прессинговать и добивать соперника, не давая возможности атаковать свои ворота.

Что касается неудачного выхода команды после паузы на матчи сборных, мы всегда знали, когда «Локомотив» сильнее, а когда — слабее. Тренерскому штабу нужно сделать анализ, почему так происходит. Почему команда выглядит слабее после перерыва на матчи сборных? Этого никто не скажет, но тренер должен это сказать, ведь они внутри! Возможно, так футболисты расслабляются в сборной России или остальным игрокам не хватает интенсивности в клубе. Тогда стоит провести товарищеские матчи. Это должен решать тренерский штаб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

