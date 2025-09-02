Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: разочаровывает «Локомотив» — команда наступает на одни и те же грабли

Наумов: разочаровывает «Локомотив» — команда наступает на одни и те же грабли
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил, почему железнодорожники разочаровывают его.

«К сожалению, меня очень сильно разочаровывает «Локомотив». Команда наступает на одни и те же грабли и не делает никаких выводов. Клуб вёл со счётом 2:0, отдал инициативу и прижался к своим воротам. А прижимаетесь вы с какими командами? С «Ростовом», у которого явно не ладится игра, и с «Крыльями», у которых тоже не всё гладко. Со слабыми соперниками «Локомотив» почему-то начинает отходить назад и пытается защитить счёт 2:0. Надо идти вперёд, прессинговать и добивать соперника, не давая возможности атаковать свои ворота.

Что касается неудачного выхода команды после паузы на матчи сборных, мы всегда знали, когда «Локомотив» сильнее, а когда — слабее. Тренерскому штабу нужно сделать анализ, почему так происходит. Почему команда выглядит слабее после перерыва на матчи сборных? Этого никто не скажет, но тренер должен это сказать, ведь они внутри! Возможно, так футболисты расслабляются в сборной России или остальным игрокам не хватает интенсивности в клубе. Тогда стоит провести товарищеские матчи. Это должен решать тренерский штаб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Николай Наумов: Дуглас Сантос поступил непорядочно и здорово подставил «Зенит»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android