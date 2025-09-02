Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем сборной России с Иорданией

Центральный защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем национальной команды с Иорданией, который состоится в четверг, 4 сентября. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата».

Матч сборной России с Иорданией пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

