Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем сборной России с Иорданией

Центральный защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем национальной команды с Иорданией, который состоится в четверг, 4 сентября. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч сборной России с Иорданией пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Защитник ЦСКА Дивеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Кордобы

Как сборная России играет при Карпине:

