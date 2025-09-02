Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную России

Игрок ЦСКА Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную России
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.

«Конечно, рад вызову в сборную. Кто может быть не рад первому вызову? Оказаться в одном ряду с такими футболистами! Сейчас первая тренировка, где больше смотрел со стороны. Мне дали больше времени на восстановление.

Кто особенно впечатлил? Я не тренировался со всеми. Все по очень по-доброму отнеслись. С тем же Головиным могли спокойно пообщаться. Это знаковый для меня уровень.

Поздравляли футбольные люди, которые понимали, что это важно. Я каждому безумно благодарен. Не считал, сколько поздравило людей», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем сборной России с Иорданией

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android