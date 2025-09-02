Игрок ЦСКА Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную России

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.

«Конечно, рад вызову в сборную. Кто может быть не рад первому вызову? Оказаться в одном ряду с такими футболистами! Сейчас первая тренировка, где больше смотрел со стороны. Мне дали больше времени на восстановление.

Кто особенно впечатлил? Я не тренировался со всеми. Все по очень по-доброму отнеслись. С тем же Головиным могли спокойно пообщаться. Это знаковый для меня уровень.

Поздравляли футбольные люди, которые понимали, что это важно. Я каждому безумно благодарен. Не считал, сколько поздравило людей», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

