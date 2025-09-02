«Фенербахче» объявил о трансфере Керема Актюркоглу из «Бенфики»

«Фенербахче» официально объявил о переходе вингера Керема Актюркоглу из «Бенфики». Турецкий клуб заключил с игроком контракт, рассчитанный на четыре года.

«Моя единственная цель — отплатить этому клубу, за то доверие, которое он мне оказал, помочь команде стать чемпионом, ведь она этого заслуживает», — приводит слова Актюркоглу пресс-служба «Фенербахче».

Моя единственная цель — отплатить этому уважаемому сообществу за ту ценность, которую оно проявило ко мне на поле, и стать одним из главных участников чемпионата, которого оно заслуживает.

26-летний футболист отыграл в Португалии один год. Всего на счету Керема 59 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 16 результативными передачами. Ранее вингер выступал за «Истанбул Башакшехир», «Бодрумспор», «Караджабей Беледиеспор», «Эрзинджанспор» и «Галатасарай».