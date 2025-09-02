Хавбек ЦСКА Глебов рассказал, почему ему особенно интересно потренироваться с Головиным

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что хотел бы потренироваться с полузащитником «Монако» Александром Головиным, чтобы сравнить уровень.

«Я бы хотел провести полную тренировку рядом с Александром Головиным и понять, как играть с таким футболистом, который играет вне России, на уровне европейских грандов. Чтобы сравнить наш уровень», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.