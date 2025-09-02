Кирилл Глебов: Карпин — футболист и тренер высокого уровня

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Отметим, что Глебов впервые получил вызов в национальную команду.

— Как тебе Карпин?

— Футболист и тренер высокого уровня. Только положительные слова о нём, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Как сборная России играет при Карпине: