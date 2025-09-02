Скидки
Кирилл Глебов — о матче сборной России с Катаром: для меня это впервые, хочу проявить себя

Кирилл Глебов — о матче сборной России с Катаром: для меня это впервые, хочу проявить себя
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Катара, который состоится 7 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«Всё время находиться в одних и тех же условиях привыкаешь. Для некоторых выезд в Катар будет первым, как и для меня. Это особенные чувства. Я бы хотел проявить себя и обратить на себя внимание тренерского штаба сборной России. А будет ли кто-то из скаутов Европы, это вторично», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне российский 19-летний нападающий провёл 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

