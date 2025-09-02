Кирилл Глебов высказался о смене тренерского штаба в ЦСКА

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов поделился мнением о смене тренерского штаба в московском клубе. Минувшим летом Фабио Челестини сменил Марко Николича на посту главного тренера красно-синих.

«Сменился тренер и схема. То, что происходит в ЦСКА, очень хорошо. Все бегут и забивают, что и для меня важно. Статистика очень важна. Я благодарен тому, кто мне помогает на этом пути. Тому же тренерскому штабу», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

