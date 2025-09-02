Игрок ЦСКА Глебов — о скорости: Олусегун быстрее меня, а остальных в РПЛ смогу обогнать

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что способен обогнать всех в РПЛ, кроме нападающего «Пари НН» Олакунле Олусегуна. Глебов также отметил, что для него важна статистика больше, чем для кого-либо ещё.

«Скорость — то качество, которое не натренируешь. Она либо есть, либо её нет. Если честно, больше всего не хотелось бы сталкиваться с Олусегуном. Он меня быстрее, а остальных в РПЛ я смогу обогнать.

Статистика больше важна для меня, чем ещё для кого-то. Атакующий футболист должен забивать и отдавать. Если ты выходишь на замену, должен выходить и приносить пользу, забивая голы», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.