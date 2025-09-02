Полузащитник ЦСКА Глебов назвал футболиста, который нравится больше всего

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов ответил, какие качества других футболистов хотел бы взять себе.
— Какие качества хотел бы взять себе?
— Можно назвать любого футболиста. У Модрича нравятся передачи, у Месси — дриблинг. Но мне нравится Доку из «Сити», он пользуется своими лучшими качествами, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
Первый обладатель Кубка УЕФА из России: