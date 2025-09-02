Моуринью готов тренировать в России при определённых условиях — источник

Ряд посредников провели предварительные переговоры с бывшим главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью на тему потенциальной работы в России. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

По информации источника, португальский специалист требует € 20 млн на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт. Подчёркивается, что оклад Моуринью в «Фенербахче» составлял € 15 млн за сезон.

Турецкий клуб объявил об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды 29 августа. Португалец возглавлял «Фенербахче» с сезона-2024/2025.

Моуринью ранее работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Порту», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома».

Материалы по теме Моуринью заработал около € 115 млн за карьеру на неустойках — Otopark

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком: