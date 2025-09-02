Вратарь сборной России Сафонов ждал багаж семь часов по прилёте в Москву

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился подробностями своего прибытия в расположение национальной команды.

«Дорога тяжёлая, мне багаж не пришёл. Всю ночь провёл около аэропорта. Прилетел в час ночи, забрал багаж в 7 утра. Но всегда рад приехать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.