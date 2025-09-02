Матвей Сафонов поделился, с какими словами встретил Кафанов в сборной России

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, с какими словами его встретил тренер Виталий Кафанов в расположении национальной команды.

— С какими словами встретил Кафанов?

— Доброе утро. Это стабильно. Мы видимся каждый месяц. Надеюсь, это будет продолжаться, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Как сборная России играет при Карпине: