Сафонов ответил, не кажется ли ему, что сезон в «ПСЖ» длится бесконечно

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что у него было достаточно времени на отдых и восстановление.

— Не кажется, что сезон длится бесконечно?

— По мне, достаточно времени на отдых и восстановление. Мне лично нравится тренироваться и быть в таком ритме. Рад, что получилось так быстро позаниматься делами. Возможно, если бы играл больше, была бы психологическая усталость. Но мне грех жаловаться, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, последний раз 26-летний голкипер появлялся на поле в составе клуба в финале Кубка Франции прошлого сезона, где «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0).