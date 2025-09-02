Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов ответил, не кажется ли ему, что сезон в «ПСЖ» длится бесконечно

Сафонов ответил, не кажется ли ему, что сезон в «ПСЖ» длится бесконечно
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что у него было достаточно времени на отдых и восстановление.

— Не кажется, что сезон длится бесконечно?
— По мне, достаточно времени на отдых и восстановление. Мне лично нравится тренироваться и быть в таком ритме. Рад, что получилось так быстро позаниматься делами. Возможно, если бы играл больше, была бы психологическая усталость. Но мне грех жаловаться, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, последний раз 26-летний голкипер появлялся на поле в составе клуба в финале Кубка Франции прошлого сезона, где «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0).

Материалы по теме
Матвей Сафонов высказался о своём положении в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android