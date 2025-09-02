Сафонов — о повреждении Агкацева: второй раз Стасик сливается со сборов со мной

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о повреждении голкипера «Краснодара» и национальной команды Станислава Агкацева, из-за которого он не сможет сыграть с Иорданией и Катаром.

«Травма Агкацева огорчила. Второй раз Стасик сливается со сборов со мной. То одно болит у него, то второе. Хотелось встретиться, поработать вместе. Хотя в отпуске увиделись», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

