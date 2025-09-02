Матвей Сафонов высказался о своём положении в «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о своём положении во французском гранде.
«В «ПСЖ» конкуренция. Выбор тренера, кому играть. Моя задача доказывать, стараться себя проявить. Быть готовым себя показать, когда будет шанс. Я в сборной России и думаю о следующем матче», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
