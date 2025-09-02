Скидки
Сафонов ответил, реальнее ли ему стать первым номером «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на уход из парижского клуба своего коллеги по амплуа Джанлуиджи Доннаруммы.

— Было ощущение, что после ухода Доннаруммы более реально стать первым номером?
— Думаю, что разницы нет. Это в любом случае конкуренция, в которой есть победитель и проигравший. Всё начинается с чистого листа, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль». Итальянец конкурировал за место в основном составе с российским вратарём Матвеем Сафоновым.

