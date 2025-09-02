Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов: скучаю по «Краснодару» и слежу за командой

Матвей Сафонов: скучаю по «Краснодару» и слежу за командой
Бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал, что скучает по клубу, воспитанником которого он является. Голкипер перешёл из стана «быков» во французский гранд летом 2024 года.

«Скучаю по «Краснодару». Это мой город. Слежу за командой и общаюсь с ребятами», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

