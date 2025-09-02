Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как попрощался с Доннаруммой

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как попрощался с Доннаруммой
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как он попрощался со своим коллегой по амплуа Джанлуиджи Доннаруммой, который перешёл в «Манчестер Сити».

«С Доннаруммой обменялись смсками, переговорили, попрощались. В момент его ухода я был в самолёте», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль». Итальянец конкурировал за место в основном составе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

На протяжении своей карьеры Доннарумма четыре раза выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Суперкубок. В составе «ПСЖ» итальянец также взял Лигу чемпионов. С «Миланом» вратарь брал Суперкубок Италии, а в составе сборной становился чемпионом Европы.

Материалы по теме
Матвей Сафонов: скучаю по «Краснодару» и слежу за командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android