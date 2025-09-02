Матвей Сафонов не стал отвечать на вопрос о партнёре в «ПСЖ» с Забарным

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ушёл от ответа на вопрос про взаимоотношения с одноклубником, украинским защитником Ильёй Забарным.

— Расскажи о ситуации с Забарным?

— Без комментариев, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Забарный перебрался в «ПСЖ» из «Борнмута» этим летом. Сафонов выступает за парижан с 2024 года. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.

Отметим, что Сафонов и Забарный пока не провели вместе ни одного матча.