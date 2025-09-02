Матвей Сафонов рассказал, в чём стал сильнее после года в «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил, в чём он стал сильнее после года в парижском клубе.

— В чём стал сильнее?

— Появился опыт. Я во всем стал лучше в плане скоростей и техники. Когда приезжал в «ПСЖ» было тяжеловато, но сейчас чувствую себя комфортно и намного увереннее. Период адаптации закончился, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

