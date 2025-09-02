Сафонов: хотелось выступить на клубном чемпионате мира. Три месяца, как не играю за «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что ему хотелось бы сыграть на клубном чемпионате мира — 2025, который прошёл минувшим летом.
«Хотелось сыграть на Клубном чемпионате мира. Недавно было как три месяца, как я не играю за клуб. На тренировках чувствую себя комфортно. Во время отдыха пришёл в себя», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
