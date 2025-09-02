Сафонов: если совсем не буду играть в «ПСЖ», встанет вопрос — зачем я нужен команде?

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов высказался о своём игровом времени в парижской команде.

«Если я совсем не буду играть, встанет вопрос — зачем я нужен команде? Надо смотреть, как будет складываться жизнь. Странно ехать в Европу ради трудностей, а потом от них уезжать. Не понимал таких людей. Я получил те трудности, ради которых ехал», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.