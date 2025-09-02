Скидки
Матвей Сафонов рассказал, какую задачу ставит перед собой в «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что ставит перед собой в парижском клубе задачу сыграть следующий матч и добиться признания в команде.

«Я не ставлю перед собой задачу. Какая разница играть 15 или 20 матчей? Задача сыграть следующий матч, и чтобы меня ценили в команде. Это я должен доказать своей игрой.

Хотите, чтобы я уговорил главного тренера больше играть? Я могу это сделать в тренировочном процессе. Я к этому должен стремиться», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

