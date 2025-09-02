«Всё идёт не так, как хочешь». Сафонов — о переходе россиян в Европу

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о трудностях, связанных с переходом в европейский клуб.

— Кто-то из ребят из сборной спрашивал, надо ли уезжать в Европу?

— Думаю, нет. Надо понимать, насколько человек хочет уехать и променять тёплый дом на трудности. Когда говорят, что надо уезжать из России, надо понимать, будешь ли ты там играть. Думаю, что немного футболистов будут играть в топ-клубах Европы. Можно приводить пример меня, который играл все сезоны в России, а там всего 15 матчей за сезон. Возможно, кто-то в такой обстановке захочет уехать обратно. Всё идет не так, как ты хочешь, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.