Дмитрий Баринов объяснил упущенные победы «Локомотива» в последних матчах

Дмитрий Баринов объяснил упущенные победы «Локомотива» в последних матчах
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил ничейные результаты железнодорожников в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги, где по ходу игр они вели в счёте. После семи туров РПЛ «Локомотив» набрал 15 очков и занимает четвёртое место.

«Это потеря концентрации и индивидуальные ошибки. Я сам себе задаю вопросы и нахожу положительный ответ. В футболе бывает всё. Мы пропускаем два года на 98-й минуте. Потеря концентрации связана с индивидуальными ошибками. Они бывают в каждой игре. Мы между собой говорим, но в прессу это не пойдёт», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

