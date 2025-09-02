Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов высказался о предстоящих матчах сборной России с Иорданией и Катаром

Дмитрий Баринов высказался о предстоящих матчах сборной России с Иорданией и Катаром
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от ближайших матчей национальной команды: с Иорданией 4 сентября и с Катаром 7 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Собираться всегда приятно, тем более собралось 30 футболистов — основной костяк. Головин, Миранчуки и Мотя. У нас хорошие соперники и в следующие созывы тоже классные соперники. Интересно посмотреть на наш уровень. Без разницы, где играть — в России или в Катаре. Я уже там играл. Если позволит здоровье, я сыграл бы два матча.

Я даже не смотрю на то, что сборная России не проигрывает. Сейчас у нас будут одни из сильных соперников, если не считать Сербию, Камерун и Нигерию. Если честно, не знаю игроков Иордании и Катара по фамилиям», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android