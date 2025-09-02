Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов: мне звонил Николич, но у меня контракт с «Локомотивом»

Дмитрий Баринов: мне звонил Николич, но у меня контракт с «Локомотивом»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какие клубы связывались с ним по поводу трансфера. В частности, он упомянул главного тренера греческого АЕКа Марко Николича. Напомним, сербский специалист возглавлял железнодорожников с 2020 по 2021 год.

«Точно связывался «Метц» и турецкие клубы. Я не могу согласовывать контракт с АЕКом, если у меня контракт с «Локомотивом». Но Николич звонил и интересовался. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

28-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2017/2018 хавбек стал чемпионом России в составе железнодорожников.

Материалы по теме
Дмитрий Баринов высказался о конкуренции в центре поля сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android