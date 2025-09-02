Дмитрий Баринов: мне звонил Николич, но у меня контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какие клубы связывались с ним по поводу трансфера. В частности, он упомянул главного тренера греческого АЕКа Марко Николича. Напомним, сербский специалист возглавлял железнодорожников с 2020 по 2021 год.

«Точно связывался «Метц» и турецкие клубы. Я не могу согласовывать контракт с АЕКом, если у меня контракт с «Локомотивом». Но Николич звонил и интересовался. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

28-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2017/2018 хавбек стал чемпионом России в составе железнодорожников.