Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов высказался о конкуренции в центре поля сборной России

Дмитрий Баринов высказался о конкуренции в центре поля сборной России
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конкуренции в центре поля национальной команды.

— В сборной есть вы, Кисляк, Черников и Глебов. Нужен пятёрке пятый опорник в лице Умярова?
— Это нужно спросить у тренера. Как он посчитает, так и будет. С чем связываю такую конкуренцию на этой позиции? Вырастает такое поколение. Будем смотреть на Кисляка в матче с Катаром и Чили. Это классный футболист. Не могу сказать, что восхищаюсь им, но мне нравится, как он работает. Матвей — работяга. На поле у нас разные задачи: он более атакующий, а я — обороняющийся», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Дмитрий Баринов объяснил упущенные победы «Локомотива» в последних матчах

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android