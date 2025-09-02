Дмитрий Баринов высказался о конкуренции в центре поля сборной России

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конкуренции в центре поля национальной команды.

— В сборной есть вы, Кисляк, Черников и Глебов. Нужен пятёрке пятый опорник в лице Умярова?

— Это нужно спросить у тренера. Как он посчитает, так и будет. С чем связываю такую конкуренцию на этой позиции? Вырастает такое поколение. Будем смотреть на Кисляка в матче с Катаром и Чили. Это классный футболист. Не могу сказать, что восхищаюсь им, но мне нравится, как он работает. Матвей — работяга. На поле у нас разные задачи: он более атакующий, а я — обороняющийся», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

